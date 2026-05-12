СБС "осліпили" ворога на Донеччині: відео влучних ударів

12:59 12.05.2026 Вт
2 хв
У ЗСУ назвали цілі, які потрапили під удар
aimg Валерій Ульяненко
Фото: СБС ЗСУ уразили низку ворожих цілей (Getty Images)

Сили безпілотних систем уразили радіолокаційні станції ПРВ-16 та П-18, склади та пункти дислокації росіян на тимчасово окупованій Донеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБС.

Читайте також: Мільярдні втрати для РФ: скільки техніки ППО знищили ЗСУ за квітень

Зазначається, що оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем уразили дві ворожі РЛС:

  • ПРВ-16 - радіолокаційний висотомір, що використовується для визначення висоти повітряних цілей та наведення засобів ППО противника.
  • П-18 - радіолокаційна станція метрового діапазону, що використовується для раннього виявлення повітряних цілей, зокрема літаків, крилатих ракет та дронів.

Окрім РЛС, оператори СБС уразили склад пально-мастильних матеріалів, склад боєприпасів і тимчасові пункти дислокації росіян. Операції проведено у взаємодії з Центром глибинних уражень Сил безпілотних систем.

"Як результат противник втрачає здатність контролювати повітряний простір, захищати критичні об’єкти та забезпечувати стійкість своїх угруповань на фронті", - наголосили в СБС.

Удари по ворожому тилу

Нагадаємо, українські воїни регулярно завдають результативних ударів по військових об'єктах окупантів як на воді, так і в глибокому тилу. Зокрема, у порту Приморськ було уражено російський ракетний корабель "Каракурт", який є носієм крилатих ракет "Калібрів".

Крім того, підрозділи Сил безпілотних систем провели серію прицільних ударів по засобах ППО та об'єктах управління російської армії у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.

Також українські дрони подолали 1700 км до аеродрому "Шагол" та знищили чотири російські літаки (Су-34 та Су-57). Вартість одного Су-34 становить 35-50 мільйонів доларів, а Су-57 - 100-120 мільйонів доларів.

