СБС розгромили логістичні бази окупантів у глибокому тилу Донеччини (відео)

Попередні операції СБС

Нагадаємо, нещодавно Сили безпілотних систем провели низку успішних операцій у глибокому тилу ворога. Зокрема, СБС спільно із Силами оборони України заблокувала логістичний маршрут російських окупантів Р-280 на півдні країни.

Тоді бійці 412 бригади Nemesis СБС за допомогою секретних ударних "крил" перерізали важливий маршрут росіян "Маріуполь - Мелітополь - Сімферополь" та влаштували полювання на ворожу техніку й забезпечення.

Окрім цього, у ніч на 30 травня підрозділи СБС завдали масованих ударів по 23 військових та логістичних об'єктах в оперативній глибині противника.

Тоді українські дрони влаштували "запальну ніч" у Російській Федерації та в окупованому Криму, поціливши в елементи нафтової логістики, серед яких танкер російського "тіньового флоту", нафтобаза в Таганрозі та морський нафтовий термінал у Феодосії.

Також під час цієї масштабної нічної атаки пілоти Сил безпілотних систем у взаємодії з іншими підрозділами розбили полігон російської бригади, яка чинила звірства у Бучі.

Удари наносилися на відстані від 70 до 100 кілометрів від лінії фронту, внаслідок чого було зафіксовано 21 результативне влучання по військових таборах та логістичних об'єктах кількох армій РФ.