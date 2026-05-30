ua en ru
Сб, 30 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Українські дрони влаштували "запальну ніч" у Криму та Таганрозі (ефектне відео)

11:31 30.05.2026 Сб
2 хв
Які військові цілі та логістичні об'єкти опинилися під прицілом?
aimg Марія Науменко
Українські дрони влаштували "запальну ніч" у Криму та Таганрозі (ефектне відео) Фото: український військовослужбовець керує безпілотником із позиції на фронті (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Нічна атака українських дронів охопила 23 військові та логістичні об'єкти в тилу російських військ. Частина ударів припала на нафтову інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді у Telegram.

Читайте також: СБУ вибила "очі" центру ФСБ, що наводив удари по Україні

За словами Бровді, у ніч на 30 травня підрозділи Сил безпілотних систем завдали ударів по цілях в оперативній глибині противника. Серед об'єктів, які потрапили під атаку, були елементи нафтової логістики Росії та окупованого Криму.

Зокрема, дрони уразили танкер російського "тіньового флоту", нафтобазу "Курганнафтопродукт" у Таганрозі Ростовської області, а також морський нафтовий термінал у Феодосії.

"Ніч проти 30 травня була запальною. Волелюбний Український Птах СБС відпрацював протягом ночі 23 військових цілі та обʼєкта у оперативній глибині противника", - написав "Мадяр".

Він уточнив, що удар по нафтобазі в Таганрозі завдали оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем, а по морському нафтовому терміналу у Феодосії - бійці 412-ї окремої бригади СБС "Немезіс".

Координацію операції здійснював новостворений Центр глибинного ураження Сил безпілотних систем.

Раніше командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді повідомив про знищення російського оперативно-тактичного комплексу "Іскандер" та двох дальніх протичовнових літаків Ту-142 на військовому аеродромі в Таганрозі Ростовської області.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сили безпілотних систем Російська Федерація Крим Україна Дрони Збройні сили України
Новини
Дрони знищили "Іскандер" та два Ту-142 у Таганрозі
Дрони знищили "Іскандер" та два Ту-142 у Таганрозі
Аналітика
"Найменшому пацієнту було дві години". Як працює унікальний дитячий кардіоцентр у Києві
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Найменшому пацієнту було дві години". Як працює унікальний дитячий кардіоцентр у Києві