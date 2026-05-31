Не лише Саратов: Зеленський розкрив, де сьогодні були "прильоти" по РФ (яскраве відео)
Українські Сили оборони завдали успішних ударів по нафтопереробному заводу в російському Саратові, а також по низці інших військових та інфраструктурних об'єктів на території РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
Деталі далекобійних ударів
За словами глави держави, у ніч на сьогодні українські воїни застосували "далекобійні санкції" проти нафтопереробного заводу у Саратові, який розташований на відстані близько 700 кілометрів від лінії фронту.
Окрім цього, успішні ураження ворожих цілей було зафіксовано в інших регіонах Росії -в Ростовському та Кіровському регіонах, на військовому пункті базування на Каспійському морі.
"Наші Сили оборони України виконують далекобійні завдання згідно із затвердженими пріоритетами плану таких санкцій. Важливий результат. Дякую!" - наголосив Володимир Зеленський.
Розширення географії цілей
Президент також підбив підсумки роботи українських захисників за тиждень.
За його даними, Силам оборони вдалося досягти цілей у Ярославському, Рязанському, Воронезькому, Волгоградському, Ростовському, Новгородському, Нижньогородському та Краснодарському регіонах РФ.
Він уточнив, що уражені об'єкти розташовувалися на відстанях від 300 до 1200 кілометрів від державного кордону України.
"Збройні Сили України, Служба безпеки України, наші розвідки - дякую!" - додав президент.
Удари по нафтопереробній галузі РФ
Нагадаємо, останнім часом українські дрони дедалі частіше атакують об'єкти нафтової інфраструктури на території Росії.
Зокрема, в ніч на 30 травня Росія пережила чергову атаку безпілотників. Тоді в місті Таганрог Ростовської області під удар потрапив танкер, а в Армавірі Краснодарського краю було атаковано нафтобазу.
Згодом президент Володимир Зеленський підтвердив удар по нафтобазі РФ, яка розташована за 500 кілометрів від українського державного кордону. Глава держави наголосив, що Україна цілком справедливо повертає війну туди, звідки вона й прийшла.
Крім того, вже в ніч на 31 травня підрозділи Сил оборони України успішно уразили нафтопереробний завод "Саратовский" у Поволжі, який входить до структури компанії "Роснефть" та забезпечує пальним армію окупантів. На території підприємства було підтверджено масштабну пожежу.