СБС разгромили логистические базы оккупантов в глубоком тылу Донетчины (видео)

Предыдущие операции СБС

Напомним, недавно Силы беспилотных систем провели ряд успешных операций в глубоком тылу врага. В частности, СБС совместно с Силами обороны Украины заблокировала логистический маршрут российских оккупантов Р-280 на юге страны.

Тогда бойцы 412 бригады Nemesis СБС с помощью секретных ударных "крыльев" перерезали важный маршрут россиян "Мариуполь - Мелитополь - Симферополь" и устроили охоту на вражескую технику и обеспечение.

Кроме этого, в ночь на 30 мая подразделения СБС нанесли массированные удары по 23 военным и логистическим объектам в оперативной глубине противника.

Тогда украинские дроны устроили "зажигательную ночь" в Российской Федерации и в оккупированном Крыму, попав в элементы нефтяной логистики, среди которых танкер российского "теневого флота", нефтебаза в Таганроге и морской нефтяной терминал в Феодосии.

Также во время этой масштабной ночной атаки пилоты Сил беспилотных систем во взаимодействии с другими подразделениями разбили полигон российской бригады, которая совершала зверства в Буче.

Удары наносились на расстоянии от 70 до 100 километров от линии фронта, в результате чего было зафиксировано 21 результативное попадание по военным лагерям и логистическим объектам нескольких армий РФ.