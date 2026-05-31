СБС разгромили логистические базы оккупантов в глубоком тылу Донетчины (видео)

20:05 31.05.2026 Вс
2 мин
Бойцы полка "Рейд" показали кадры масштабной операции
aimg Сергей Козачук
Фото: СБС уничтожили логистические склады оккупантов в Донецкой области (Getty Images)

Украинские военные нанесли мощный удар по оперативному тылу российских захватчиков в Донецкой области. В результате комплексной атаки уничтожена важная логистическая инфраструктура, которую враг использовал для наступления.

Детали масштабного поражения

Операторы 413 полка СБС "Рейд" провели успешную операцию и ликвидировали ряд объектов российских оккупационных войск.

По словам военных, точки ударов пришлись на пересечение значимых железнодорожных и автомобильных путей, которые служили важными логистическими пунктами для накопления живой силы и ресурсов РФ.

Под точный удар украинских защитников попали:

  • Склад материально-технического обеспечения (МТО) 36 мотострелковой бригады и других подразделений 29 армии РФ в районе населенных пунктов Бугас и Новоселовка.
  • Склад МТО 51 армии (бывший "1 арийский корпус" оккупантов в Донецке) в районе населенного пункта Докучаевск.
  • Склады МТО и пункт временной дислокации 2 батальона 155 бригады 55 дивизии морской пехоты Тихоокеанского флота РФ в районе населенного пункта Сигнальное.

Военные отдельно обратили внимание на географию проведения операции, которая демонстрирует способность Сил обороны доставать врага в глубоком тылу.

"Часть этих поражений была проведена по территории Донбасса, которая была оккупирована россиянами еще в 2014 году", - подчеркнули в подразделении.

Предыдущие операции СБС

Напомним, недавно Силы беспилотных систем провели ряд успешных операций в глубоком тылу врага. В частности, СБС совместно с Силами обороны Украины заблокировала логистический маршрут российских оккупантов Р-280 на юге страны.

Тогда бойцы 412 бригады Nemesis СБС с помощью секретных ударных "крыльев" перерезали важный маршрут россиян "Мариуполь - Мелитополь - Симферополь" и устроили охоту на вражескую технику и обеспечение.

Кроме этого, в ночь на 30 мая подразделения СБС нанесли массированные удары по 23 военным и логистическим объектам в оперативной глубине противника.

Тогда украинские дроны устроили "зажигательную ночь" в Российской Федерации и в оккупированном Крыму, попав в элементы нефтяной логистики, среди которых танкер российского "теневого флота", нефтебаза в Таганроге и морской нефтяной терминал в Феодосии.

Также во время этой масштабной ночной атаки пилоты Сил беспилотных систем во взаимодействии с другими подразделениями разбили полигон российской бригады, которая совершала зверства в Буче.

Удары наносились на расстоянии от 70 до 100 километров от линии фронта, в результате чего было зафиксировано 21 результативное попадание по военным лагерям и логистическим объектам нескольких армий РФ.

