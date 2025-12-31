В СБС показали відео знищення двох російських систем ППО за годину

Зазначимо, в ніч з 30 на 31 грудня дрони Сил безпілотних систем уразили низку військових та інфраструктурних обʼєктів росіян у тимчасово окупованих Донецькій, Луганській, Запорізькій області та Криму.

Також нещодавно ми повідомляли, що Сили безпілотних систем уразили низку військових обʼєктів росіян на тимчасово окупованих територіях України.

У ніч на 30 грудня СБС уразили об’єкти противника, пов’язані зі зберіганням, обслуговуванням та підготовкою запусків ударних дронів на території Донецького аеропорту.

Станом на зараз Сили безпілотних систем у грудні знищують майже у півтора раза більше живої сили противника, ніж у листопаді. Зараз середньодобовий показник складає 415 окупантів.