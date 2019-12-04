Сборная Украины узнала свой посев при жеребьевке Лиги наций-2020/21

Фото: трофей Лиги наций (uefa.com)

УЕФА утвердил процедуру церемонии

На заседании Исполнительного комитета УЕФА было утверждено процедуру жеребьевки Лиги наций сезона 2020/21, согласно которой сборная Украины попала в третью корзину. Об этом сообщается на сайте организации.

Команда "сине-желтых" получит по одному сопернику из первого, второго и четвертого. Всего 55 национальных команд Европы сыграют в четырех лигах, в зависимости от выступлений в Лиге наций-2018/19. В лигах A, B и C четыре корзины по 4 команды, в лиге D две корзины - по 4 и 3 команды.

Сама церемония жеребьевки состоится в Амстердаме 3 марта 2020 в 19:00 по киевскому времени.

Посев участников Лиги А

Корзина 1: Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария

Корзина 2: Бельгия, Франция, Испания, Италия

Корзина 3: Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция

Корзина 4: Хорватия, Польша, Германия, Исландия

Посев участников Лиги В

Корзина 1: Россия, Австрия, Уэльс, Чехия

Корзина 2: Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия

Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия

Корзина 4: Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния

Посев участников Лиги С

Корзина 1: Греция, Албания, Черногория, Грузия

Корзина 2: Северная Македония, Косово, Беларусь, Кипр

Корзина 3: Эстония, Словения, Литва, Люксембург

Корзина 4: Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова

Посев участников Лиги D

Корзина 1: Гибралтар, Фарерские острова, Латвия, Лихтенштейн

Корзина 2: Андорра, Мальта, Сан-Марино

Напомним, что первым победителем Лиги Наций стала сборная Португалии.