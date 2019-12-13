Збірна України запланувала третій спаринг перед Євро-2020

Всього команда Шевченка може провести 5 товариських ігор

Збірна України планує провести три товариські зустрічі безпосередньо перед чемпіонатом Європи з футболу 2020 року. Про це повідомляє zbirna.com.

Навесні у "синьо-жовтих" вже заплановано два виїзних спаринги: 27 березня - з командою Франції, 31 березня - з Польщею.

За інформацією джерела, третю гру українська команда може провести вдома - на 26 травня досягнута принципова домовленість з Кіпром. Матч може відбутися в Харкові (саме там наша команда буде готуватися до матчів чемпіонату Європи).

Ще два товариських поєдинки пройдуть 2 і 7 червня. На даний момент ведуться переговори з можливими суперниками.