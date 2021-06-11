Украина на Евро: скандал с формой, матчи в Бухаресте и Амстердаме, шансы выйти в плей-офф

Сегодня стартует чемпионат Европы по футболу. А сборная Украины начнет выступления на турнире в Амстердаме 13 июня.

Состав: смогут сыграть все сильнейшие

Андрей Шевченко в целом рассчитывает на сильнейших исполнителей на своих позициях в команде. Значительных потерь перед турнирном у сине-желтых нет, а потому стартовый состав более-менее читаемый.

Главной проблемой для сине-желтых сейчас является ситуация с Виктором Цыганковым. Он длительное время тренировался отдельно из-за проблем с икроножной мышцей, но в четверг вечером уже работал в общей группе. Предполагалось, что тренерский штаб сборной планировал задействовать лидера "Динамо" на левом фланге атаки, но этот вариант наверняка неактуален для стартовой игры против Нидерландов. Вероятнее всего, слева сыграет Александр Зубков, который наигрывался на этой позиции во время сборов.

Остальные же позиции четко распределены и будут заняты другими исполнителями только в случае форс-мажоров вроде травм и дисквалификаций. При этом, у Андрея Шевченко широкий выбор неплохих исполнителей для изменения состава в случае, если что-то пойдет не по плану.

Вероятный стартовый состав сборной Украины на матчи Евро

Бущан - Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко - Степаненко - Ярмоленко, Малиновский, Зинченко, Зубков - Яремчук

С кем и когда играют?

Украина посеяна в группу C вместе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

Откроет турнир сборная матчем с Нидерландами в Амстердаме вечером 13 июня. Дальше она вернется в Бухарест, где располагается ее тренировочная база на время турнира, и сыграет в столице Румынии матчи против Северной Македонии 17 июня и Австрии 21 июня.

Расписание сборной Украины

13.06, 22:00 Нидерланды - Украина

17.06, 16:00 Украина - Северная Македония

21.06, 19:00 Украина - Австрия

Все эти матчи, а также игры Украины в плей-офф в случае выхода туда, покажут телеканалы "Украина" и "Футбол 1". Также все матчи будут доступны на сервисе Oll.tv.

Форма сборной Украины: "пылание" в России, УЕФА обязал убрать слоган "Героям слава"

Отдельной драмой на фоне подготовки сборной к турниру стала ситуация с формой национальной команды, на которую нанесли контур территории Украины, приветствия "Слава Украине" и "Героям слава".

В УЕФА сначала подтвердили, что все детали формы сборной Украины были утверждены, но позже, сразу после жалобы со стороны Российского футбольного союза, организация дала "заднюю" и призвала убрать слоган "Героям слава" с футболок, поскольку в нем, в сочетании с фразой "Слава Украине", нашли политический подтекст, а также "исторический и милитаристский смысл". Эти приветствия являются официальными в украинских вооруженных силах с 2014 года.

После этого Украинская ассоциация футбола начала переговоры с УЕФА насчет сохранения фразы на форме сборной. Ради этого президент УАФ Андрей Павелко вылетел в Рим. Для укрепления позиции исполком ассоциации утром 11 июня утвердил приветствие "Слава Украине - Героям слава" как официальные символы украинского футбола вместе с гербом Украины на фоне контура территории страны. По задумке, это должно укрепить позиции в переговорах с УЕФА. На момент публикации материала, их результаты неизвестны.

Шансы сборной Украины выйти в плей-офф

Текущий формат Евро предполагает выход в 1/8 финала по две лучших команд из шести групп (12 сборных) + четыре лучших команды, занявших третьи места в группах. Лучшие "третьи" команды определяются по набранным очкам в трех играх и разнице мячей.

Стать как минимум одной из этих четырех команд Украина может. И при худшем раскладе команда Андрея Шевченко будет бороться за третью строчку в группе с Северной Македонией. Но можно надеяться и на большее. Конечно, Нидерланды - безусловный фаворит группы, но команда Франка де Бура не выглядит непобедимой. Австрия сильный соперник, но с ней потенциально можно сражаться и за вторую позицию.