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Збірна України має намір грати на Євро у формі з гаслом "Героям слава"

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П'ятниця 11 червня 2021 14:40
Збірна України має намір грати на Євро у формі з гаслом "Героям слава" Фото: збірна України з футболу (facebook com UkraineNationalFootballTeam)
Автор: РБК-Україна

Збірна України з футболу має намір грати на Євро-2020 в формі з гаслом "Героям слава" на комірі футболки з внутрішньої сторони. Саме такий варіант раніше затвердив Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА), а потім вимагав прибрати напис.

Про це на прес-конференції заявив прес-аташе Української асоціації футболу Олександр Гливінський.

За його словами, форма з цим гаслом була затверджена УЄФА з усіма знаками, які є на ній. Він підкреслив, що на сьогодні президент УАФ Андрій Павелко знаходиться в Римі, де намагається домогтися дозволу грати в таких футболках.

"Ми маємо намір в ній грати. Наша форма затверджена", - додав Гливінський і попросив більше не піднімати питання про форму.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що УЄФА зобов'язав українську сторону прибрати з форми на Євро-2020 гасло "Героям слава" після того, як в ньому побачили політичний контекст. Відзначимо, до цього форма була схвалена, проте Російський футбольний союз наполіг на перегляді, після чого УЄФА прийняв скандальне рішення.

Детальніше про українську команду читайте в матеріалі "Україна на Євро: скандал з формою, матчі в Бухаресті та Амстердамі, шанси вийти в плей-офф".

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