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Определились еще два соперника сборной Украины перед Евро-2020

Новости » Спорт     07.02.2020 - 14:02
Определились еще два соперника сборной Украины перед Евро-2020
Фото: игроки сборной Украины (ffu.ua)

Команда Андрея Шевченко встретится с Кипром, Северной Ирландией и Израилем

Стали известны еще два соперника сборной Украины для подготовки к финальной части чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщил в Facebook президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.

Подопечные Андрея Шевченко проведут товарищеские матчи против Северной Ирландии 2 июня и Израиля - 7 июня. Также ранее сообщалось, что 26 мая "сине-желтые" сыграют против Кипра.

Место проведения матчей должны утвердить члены исполкома УАФ. Предварительно проведения этих матчей запланировано в Харькове (Украина - Кипр), Киеве (Украина - Северная Ирландия) и Львове (Украина - Израиль). Таким образом, три товарищеских матча сборной Украины перед Евро-2020 пройдут на украинских стадионах.

Весной у "сине-желтых" уже запланировано два выездных спарринга: 27 марта - с командой Франции на главном стадионе страны, 31 марта - с Польшей.

Напомним, матчи группового раунда Евро-2020 с участием сборной Украины состоятся 14, 18 и 22 июня 2020 года. Соперниками команды "сине-желтых" стали Нидерланды и Австрия. Четвертая команда определится по итогам стыковых игр. Это будет Румыния, Косово, Беларусь, Грузия или Северная Македония.

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