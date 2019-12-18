ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сборная Франции проведет спарринг с Украиной на главном стадионе страны

Новости » Спорт     18.12.2019 - 12:14
Сборная Франции проведет спарринг с Украиной на главном стадионе страны
Фото: стадион "Стад де Франс" (stadefrance.com)

Матч пройдет 27 марта

Федерация футбола Франции официально сообщила, что товарищеская встреча между сборными Франции и Украины, запланированная на 27 марта 2020 года, состоится в Сен-Дени на стадионе "Стад де Франс". Об этом информирует Украинская ассоциация футбола (УАФ).

Именно эта арена считается главным стадионом Франции, и именно на ней "сине-желтые" уже четыре раза встречались с действующими в настоящее время чемпионами мира.

В целом эта встреча станет десятой в истории противостояния команд. Пять раз побеждали французы, трижды игры заканчивались вничью, и лишь однажды украинцы взяли верх.

Сборная Франции проведет спарринг с Украиной на главном стадионе страны

Инфографика ffu.ua

Напомним, сборная Украины запланировала три товарищеских встречи непосредственно перед чемпионатом Европы по футболу 2020 года. "Сине-желтые" 31 марта проведут выездной поединок с Польшей. 26 мая украинская команда может встретиться дома с Кипром.

Еще два товарищеских поединка должны пройти 2 и 7 июня. В настоящий момент ведутся переговоры с возможными соперниками.

По итогам жеребьевки группового этапа Евро-2020 сборная Украины попала в квартет C, где также сыграют сборные Нидерландов и Австрии. Четвертая команда определится весной по итогам стыковых игр. Это будет Румыния, Косово, Беларусь, Грузия или Северная Македония.

Сборная Украины узнала свой посев при жеребьевке Лиги наций-2020/21 Шевченко после сборной Украины намерен возглавить клуб из Италии
Новости Украины Сборная УкраиныФранциястадион
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь