Сайт УЦОЯО тимчасово не працює: що робити вступникам

Сайт Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) тимчасово не працює. Проте учасники НМТ можуть увійти до персональних кабінетів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЦОЯО.
В УЦОЯО повідомили, що офіційний сайт тимчасово недоступний через технічний збій. Фахівці вже працюють над усуненням несправності та відновленням роботи.
При цьому в Центрі наголосили, що технічні труднощі не впливають на проведення національного мультипредметного тесту (НМТ).
"Усі оцінювання відбуваються у штатному режимі", - зазначили в УЦОЯО.
Учасникам, яким необхідно увійти до персонального кабінету, рекомендують скористатися прямим посиланням на сервіс авторизації.
Вхід до персонального кабінету учасника НМТ (скриншот РБК-Україна)
Поки на сайті тривають технічні роботи, абітурієнтам пропонують увійти за прямими посиланнями до кабінету учасника ЄВІ/ЄФВВ/ЄВВ та персонального кабінету учасника сертифікації. Також можна перейти на інформаційну сторінку учасника ЗНО.
Сайт УЦОЯО працює в обмеженому режимі (скриншот РБК-Україна)
В УЦОЯО також перепросили за тимчасові незручності та подякували вступникам за розуміння.
Нагадаємо, основна сесія НМТ-2026 проходила з 20 травня до 25 червня. Її не склали 14,83% учасників - це на 1,32 відсоткового пункта більше, ніж торік.
Голова Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко пояснила, що така динаміка пов'язана не зі складністю тесту, а з наслідками пандемії COVID-19, повномасштабної війни, тривалого дистанційного навчання, повітряних тривог і блекаутів.
РБК-Україна також писало, що 17 липня в Україні стартували додаткові сесії національного мультипредметного тесту. Вони призначені для вступників, які були зареєстровані на цей етап, а також для тих, хто з поважних причин не зміг скласти НМТ під час основної сесії або не завершив тестування через незалежні від них обставини.
Офіційні результати додаткових сесій за шкалою 100-200 балів УЦОЯО має оприлюднити в персональних кабінетах учасників до 29 липня.