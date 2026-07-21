Сайт УЦОКО временно не работает: что делать поступающим

В УЦОКО сообщили, что официальный сайт временно недоступен из-за технического сбоя. Специалисты уже работают над устранением неисправности и возобновлением работы.

При этом в Центре подчеркнули, что технические трудности не влияют на проведение национального мультипредметного теста (НМТ).

"Все оценивания проходят в штатном режиме", - отметили в УЦОКО.

Как войти в персональные кабинеты

Участникам, которым необходимо войти в персональный кабинет, рекомендуют воспользоваться прямой ссылкой на сервис авторизации.



Вход в персональный кабинет участника НМТ (скриншот РБК-Украина)

Пока на сайте продолжаются технические работы, абитуриентам предлагают войти по прямым ссылкам в кабинет участника ЕВИ/ЕФВВ/ЕВВ и персональный кабинет участника сертификации. Также можно перейти на информационную страницу участника ВНО.



Сайт УЦОКО работает в ограниченном режиме (скриншот РБК-Украина)

В УЦОКО также извинились за временные неудобства и поблагодарили поступающих за понимание.

НМТ-2026 в Украине

Напомним, основная сессия НМТ-2026 проходила с 20 мая по 25 июня. Ее не сдали 14,83% участников - это на 1,32 процентного пункта больше, чем в прошлом году.

Глава Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко объяснила, что такая динамика связана не со сложностью теста, а с последствиями пандемии COVID-19, полномасштабной войны, длительной дистанционной учебы, воздушных тревог и блекаутов.