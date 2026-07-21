Сайт УЦОЯО тимчасово не працює: що робити вступникам

Сайт Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) тимчасово не працює. Проте учасники НМТ можуть увійти до персональних кабінетів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЦОЯО .

В УЦОЯО повідомили, що офіційний сайт тимчасово недоступний через технічний збій. Фахівці вже працюють над усуненням несправності та відновленням роботи.

При цьому в Центрі наголосили, що технічні труднощі не впливають на проведення національного мультипредметного тесту (НМТ).

"Усі оцінювання відбуваються у штатному режимі", - зазначили в УЦОЯО.

Як увійти до персональних кабінетів

Учасникам, яким необхідно увійти до персонального кабінету, рекомендують скористатися прямим посиланням на сервіс авторизації.



Вхід до персонального кабінету учасника НМТ (скриншот РБК-Україна)

Поки на сайті тривають технічні роботи, абітурієнтам пропонують увійти за прямими посиланнями до кабінету учасника ЄВІ/ЄФВВ/ЄВВ та персонального кабінету учасника сертифікації. Також можна перейти на інформаційну сторінку учасника ЗНО.



Сайт УЦОЯО працює в обмеженому режимі (скриншот РБК-Україна)

В УЦОЯО також перепросили за тимчасові незручності та подякували вступникам за розуміння.

НМТ-2026 в Україні

Нагадаємо, основна сесія НМТ-2026 проходила з 20 травня до 25 червня. Її не склали 14,83% учасників - це на 1,32 відсоткового пункта більше, ніж торік.

Голова Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко пояснила, що така динаміка пов'язана не зі складністю тесту, а з наслідками пандемії COVID-19, повномасштабної війни, тривалого дистанційного навчання, повітряних тривог і блекаутів.