ua en ru
Вт, 21 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Освіта

Сайт УЦОЯО тимчасово не працює: що робити вступникам

13:56 21.07.2026 Вт
2 хв
Учасникам НМТ пояснили, як увійти до персональних кабінетів
aimg Тетяна Веремєєва
Сайт УЦОЯО тимчасово не працює: що робити вступникам Фото: Сайт УЦОЯО не працює через технічний збій (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Сайт Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) тимчасово не працює. Проте учасники НМТ можуть увійти до персональних кабінетів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЦОЯО.

В УЦОЯО повідомили, що офіційний сайт тимчасово недоступний через технічний збій. Фахівці вже працюють над усуненням несправності та відновленням роботи.

При цьому в Центрі наголосили, що технічні труднощі не впливають на проведення національного мультипредметного тесту (НМТ).

"Усі оцінювання відбуваються у штатному режимі", - зазначили в УЦОЯО.

Читайте також: Після скандалів на НМТ-2026: чи змінять правила тестування наступного року

Як увійти до персональних кабінетів

Учасникам, яким необхідно увійти до персонального кабінету, рекомендують скористатися прямим посиланням на сервіс авторизації.

Сайт УЦОЯО тимчасово не працює: що робити вступникам
Вхід до персонального кабінету учасника НМТ (скриншот РБК-Україна)

Поки на сайті тривають технічні роботи, абітурієнтам пропонують увійти за прямими посиланнями до кабінету учасника ЄВІ/ЄФВВ/ЄВВ та персонального кабінету учасника сертифікації. Також можна перейти на інформаційну сторінку учасника ЗНО.

Сайт УЦОЯО тимчасово не працює: що робити вступникам
Сайт УЦОЯО працює в обмеженому режимі (скриншот РБК-Україна)

В УЦОЯО також перепросили за тимчасові незручності та подякували вступникам за розуміння.

НМТ-2026 в Україні

Нагадаємо, основна сесія НМТ-2026 проходила з 20 травня до 25 червня. Її не склали 14,83% учасників - це на 1,32 відсоткового пункта більше, ніж торік.

Голова Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко пояснила, що така динаміка пов'язана не зі складністю тесту, а з наслідками пандемії COVID-19, повномасштабної війни, тривалого дистанційного навчання, повітряних тривог і блекаутів.

РБК-Україна також писало, що 17 липня в Україні стартували додаткові сесії національного мультипредметного тесту. Вони призначені для вступників, які були зареєстровані на цей етап, а також для тих, хто з поважних причин не зміг скласти НМТ під час основної сесії або не завершив тестування через незалежні від них обставини.

Офіційні результати додаткових сесій за шкалою 100-200 балів УЦОЯО має оприлюднити в персональних кабінетах учасників до 29 липня.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
УЦОКО Вступна кампанія НМТ Абітурієнти
Новини
Новий міністр оборони Британії виступив з першою заявою про Україну
Новий міністр оборони Британії виступив з першою заявою про Україну
Аналітика
Без "єОселі" деякі девелопери збанкрутували би: інтерв'ю керівника "Укрфінжитла"
Олександр Бердинськихредактор розділу "Бізнес" Без "єОселі" деякі девелопери збанкрутували би: інтерв'ю керівника "Укрфінжитла"