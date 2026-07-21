Сайт УЦОКО временно не работает: что делать поступающим
Сайт Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) временно не работает. Однако участники НМТ могут войти в персональные кабинеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЦОКО.
В УЦОКО сообщили, что официальный сайт временно недоступен из-за технического сбоя. Специалисты уже работают над устранением неисправности и возобновлением работы.
При этом в Центре подчеркнули, что технические трудности не влияют на проведение национального мультипредметного теста (НМТ).
"Все оценивания проходят в штатном режиме", - отметили в УЦОКО.
Как войти в персональные кабинеты
Участникам, которым необходимо войти в персональный кабинет, рекомендуют воспользоваться прямой ссылкой на сервис авторизации.
Вход в персональный кабинет участника НМТ (скриншот РБК-Украина)
Пока на сайте продолжаются технические работы, абитуриентам предлагают войти по прямым ссылкам в кабинет участника ЕВИ/ЕФВВ/ЕВВ и персональный кабинет участника сертификации. Также можно перейти на информационную страницу участника ВНО.
Сайт УЦОКО работает в ограниченном режиме (скриншот РБК-Украина)
В УЦОКО также извинились за временные неудобства и поблагодарили поступающих за понимание.
НМТ-2026 в Украине
Напомним, основная сессия НМТ-2026 проходила с 20 мая по 25 июня. Ее не сдали 14,83% участников - это на 1,32 процентного пункта больше, чем в прошлом году.
Глава Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко объяснила, что такая динамика связана не со сложностью теста, а с последствиями пандемии COVID-19, полномасштабной войны, длительной дистанционной учебы, воздушных тревог и блекаутов.
РБК-Украина также писало, что 17 июля в Украине стартовали дополнительные сессии национального мультипредметного теста. Они предназначены для поступающих, которые были зарегистрированы на этот этап, а также для тех, кто по уважительной причине не смог сдать НМТ во время основной сессии или не завершил тестирование по независимым от них обстоятельствам.
Официальные результаты дополнительных сессий по шкале 100-200 баллов УЦОКО должен обнародовать в персональных кабинетах участников до 29 июля.