ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Саудовской Аравии застрелили личного телохранителя короля

Новости » Происшествия    29.09.2019 - 14:45
В Саудовской Аравии застрелили личного телохранителя короля
Иллюстративное фото: (twitter.com/bnhamzh)

Телохранителя застрелили в разгар спора

В Саудовской Аравии застрелили личного телохранителя короля, бригадного генерала Абдель Азиз аль-Фагма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AlArabia.

Сообщается, что у него возник конфликт со знакомым, после чего тот выстрелил в телохранителя. Инцидент произошел в доме друга телохранителя в городе Джедда.

Там у него произошел конфликт с еще одним гостем по имени Мамдух бен Мешааль Аль Али. После ссоры Мамдух взял оружие и открыл беспорядочную стрельбу по всем, кто находился в доме.

В результате полученных ранений Абдель Азиз аль-Фагм скончался в больнице.

По информации государственного агентства саудовской прессы сообщило, что в результате возникшего спора друг аль-Фагма выстрелил в него, а также ранил еще одного гражданина Саудовской Аравии и филиппинского рабочего.

Информационное агентство сообщило, что когда силы безопасности прибыли на место преступления, там был найден убитый стрелок и ранены пять сотрудников сил безопасности.

Напомним, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман признал, что несет ответственность за убийство оппозиционного журналиста Джамала Хашогги.

Как сообщало РБК-Украина, 20 октября 2018 года власти Саудовской Аравии признали смерть журналиста Хашогги, а также выразили предположение, что Хашогги умер от удушающего захвата сзади или удушения руками.

Саудовская Аравия упростила получение туристической визы для украинцев США отправят комплексы Patriot и 200 военных в Саудовскую Аравию
Новости Украины Саудовская АравияСтрельба
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь