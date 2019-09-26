ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Саудовский принц признал ответственность за убийство Хашогги

Новости » Политика    26.09.2019 - 10:33
Саудовский принц признал ответственность за убийство Хашогги
Фото: Джамаль Хашогги (скриншот видео)

Наследник саудовского престола признался, что ликвидация Хашогги произошла под его контролем

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман признал, что несет ответственность за убийство оппозиционного журналиста Джамала Хашогги. Об этом он рассказал в беседе с создателем документального фильма, который посвящен убийству журналиста, передает Frontline.

По словам режиссера фильма Мартина Смита, наследник саудовского престола признался, что физическая ликвидация Хашогги произошла под его контролем.

"Это случилось под моим наблюдением. Я несу всю ответственность, потому что это произошло под моим контролем", - сказал принц Смиту.

Принц объяснил также, как тогда быть с официальной версией саудовских властей, что решение об убийстве Хашогги было принято без участия его высочества.

"У нас 20 миллионов человек - в том числе три миллиона состоящих на государственной службе", - ответил Мухаммед бин Салман.

На вопрос, могли ли убийцы журналиста использовать частный самолет кого-то из членов правительства королевства, наследный принц ответил: "Лица, ответственные за выполнение моих поручений, имеют такое право".

Напомним, журналист The Washington Post Джамаль Хашогги исчез 2 октября после того как отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле (Турция). Полиция предполагала, что он был убит на территории консульства.

РБК-Украина сообщало, что 20 октября 2018 года власти Саудовской Аравии признали смерть журналиста Хашогги, а также выразили предположение, что Хашогги умер от удушающего захвата сзади или удушения руками.

Саудовская Аравия блокирует отчет ООН про океаны и изменение климата В Армении нашли мертвым экс-главу МВД
Новости Украины Саудовская Аравияпреступленияжурналисты
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь