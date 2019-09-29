У Саудівській Аравії застрелили особистого охоронця короля

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Охоронця застрелили в розпал суперечки

В Саудівській Аравії застрелили особистого охоронця короля, бригадного генерала Абдель Азіз аль-Фагма. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AlArabia.

Зазначається, що в нього виник конфлікт зі знайомим, після чого той вистрілив в охоронця. Інцидент стався в будинку одного охоронця у місті Джедда.

Там у нього стався конфлікт з ще одним гостем імені Мамдух бен Мешааль Аль Алі. Після сварки Мамдух взяв зброю і відкрив безладну стрілянину по всіх, хто знаходився в будинку.

В результаті отриманих поранень Абдель Азіз аль-Фагм помер у лікарні.

За інформацією державного агентства саудівської преси повідомило, що в результаті виниклого спору один аль-Фагма вистрілив у нього, а також поранив ще одного громадянина Саудівської Аравії і філіппінського робочого.

Інформаційне агентство повідомило, що коли сили безпеки прибули на місце злочину, там був знайдений убитий стрілок і поранені п'ятеро співробітників сил безпеки.

Нагадаємо, наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман визнав, що несе відповідальність за вбивство опозиційного журналіста Джамала Хашогги.

Як повідомляло РБК-Україна, 20 жовтня 2018 року влада Саудівської Аравії визнали смерть журналіста Хашогги, а також висловили припущення, що Хашогги помер від задушливого захоплення ззаду або задушення руками.