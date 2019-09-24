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Трамп призвал усилить экономическое давление на Иран

Новости » Политика    24.09.2019 - 18:12
Трамп призвал усилить экономическое давление на Иран
Фото: Дональд Трамп (The White House)

По мнению Трампа, мировые страны не должны поддерживать "жажду крови" Ирана

Президент США Дональд Трамп во время выступления на Генеральной ассамблее ООН призвал страны всего мира увеличить экономическое давление на Иран. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Трампа, ни одна страна не должна поддерживать жажду крови Ирана.

"Все страны обязаны действовать. Ни одно ответственное правительство не должно поддерживать жажду крови Ирана. Пока сохраняется угрожающее поведение Ирана, санкции отменены не будут. Они будут ужесточены", - заявил президент США.

Ранее РБК-Украина сообщало, что США ввели новые санкции против Ирана после атаки на нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии. В частности, санкции касаются иранских Центрального банка и Фонда национального развития, а также компании Etemad Tejarate Pars.

Также Дональд Трамп принял решение направить дополнительные американские войска, а также поставку военной техники на территорию Саудовской Аравии и ОАЭ. Такое решение было принято после запросов об усилении обороны со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ.


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Новости Украины санкции против ИранаДональд Трамп
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