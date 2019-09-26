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Иран заявил о готовности к диалогу с Саудовской Аравией

Новости » Политика    26.09.2019 - 16:49
Иран заявил о готовности к диалогу с Саудовской Аравией
Иллюстративное фото (Sean Gallup/Getty Images)

Тегеран готов к переговорам на любом уровне

Иран готов к переговорам с Саудовской Аравией после инцидента с нефтеперерабатывающим заводом компании Saudi Aramco. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Анадолу.

Как заявил представитель Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусеви, Тегеран готов к переговорам с посредниками или без них.

"Иран готов к переговорам с Саудовской Аравией на любом уровне, с посредниками или без них", - заявил представитель Тегерана.

По словам Мусеви, о желании выступить посредником в диалоге между Ираном и Саудовской Аравией заговорили Пакистан, Германия, Япония и Ирак. Он добавил, что власти Тегерана обдумывают предложения стран.

"Власти Тегерана всегда положительно реагировала на подобные предложения", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Иран отрицает обвинения со стороны Франции, Великобритании и Германии в атаке на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. В Тегеране подчеркнули, что европейские страны повторяют претензии Соединенных Штатов.

РБК-Украина писало, что на одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов саудовской компании Saudi Aramco произошел пожар. Позже стало известно, что НПЗ загорелся в результате атаки, которую провели йеменские повстанцы с помощью дронов.

Позже, комментируя нападение на объекты саудовской нефтяной компании, госсекретарь США Майк Помпео обвинил власти Ирана в "беспрецедентной атаке" на мировой энергетический рынок.

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