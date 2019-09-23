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Саудовской Аравии на восстановление добычи нефти могут потребоваться месяцы

Новости » Энергетика    23.09.2019 - 04:40
Саудовской Аравии на восстановление добычи нефти могут потребоваться месяцы
Иллюстративное фото (lukoil.ru)

Saudi Aramco ведет срочные переговоры с производителями оборудования, предлагая им повышенную оплату

Государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco могут потребоваться месяцы, чтобы восстановить деятельность после атаки дронов на свои объекты. Об этом заявляют чиновники и подрядчики королевства, передает The Wall Street Journal.

В данный момент Saudi Aramco ведет срочные переговоры с производителями оборудования и предлагает им повышенную плату для скорейшего восстановления производства.

Источники издания сообщили, что представители нефтекомпании Саудовской Аравии "засыпали" подрядчиков, в том числе General Electric, электронными сообщениями, и телефонными звонками с просьбой оказать срочную помощь.

Отмечается, что цены за услуги могут достигать сотен миллионов долларов.

В то же время источники издания считают, что полное восстановление деятельности компании может занять месяцы, а не десять недель, как сообщалось ранее.

"Мы все еще находимся в отчаянном поиске некоторых сменных деталей. Все не так прекрасно и безоблачно, как вы можете подумать", - заявил неназванный представитель Саудовской Аравии.

Напомним, компания Saudi Aramco планирует до конца сентября выйти на прежний уровень добычи нефти после атаки дронов на объект НПЗ.

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