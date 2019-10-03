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Саудівська Аравія відновила обсяги видобутку нафти

Новини » В світі    03.10.2019 - 15:01
Саудівська Аравія відновила обсяги видобутку нафти
Ілюстративне фото (lukoil.ru)

Виробництво досягло рівня 11,3 мільйона барелів на добу

У четвер, 3 жовтня, міністр енергетики Саудівської Аравії Абдулазіз бін Салман заявив, що країні вдалося в швидкому порядку відновити колишні обсяги видобутку нафти після атаки іранськими безпілотниками на свої нафтопереробні підприємства в середині вересня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як зазначається, виробничі потужності Саудівської Аравії зараз досягли рівня видобутку 11,3 мільйона барелів нафти в добу. До кінця листопада країна планує наростити видобуток до 12 мільйонів барелів на добу.

Також Салман запевнив, що його країна має "засоби та інструменти, щоб подолати будь-які майбутні виклики".

Говорячи про атаку на нафтопереробні підприємства державної компанії Saudi Aramco і слідуюче за цим стрімке падіння нафтовидобутку в країні, Абдулазіз бін Салман заявив, що "ми за три дні відновили видобуток і нашу репутацію" постачальника нафти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Saudi Aramco можуть знадобитися місяці,, щоб відновити діяльність після атаки дронів на свої об'єкти. Компанія вела термінові переговори з виробниками обладнання і пропонувала їм підвищену оплату.

Раніше наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Салман заявив, що ніякого стратегічного сенсу в нападі безпілотників на нафтові родовища в його країні не було, але це фактично було оголошенням війни королівству.

У вересні представник Міністерства закордонних справ Ірану Аббас Мусеві заявив, Тегеран готовий до переговорів після інциденту з нападом на саудівські НПЗ.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент США Дональд Трамп закликав посилити економічний тиск на Іран.

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