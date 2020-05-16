Саудовская Аравия начала поставки нефти в Беларусь

Фото: ОАО "Нафтан" (naftan.by)

Беларусь нашла альтернативу российской нефти

Первая партия нефти из Саудовской Аравии поступит на белорусский нефтеперерабатывающий завод в Новополоцке (ОАО "Нафтан"). Из Клайпеды сегодня, 16 мая, прибудет первый железнодорожный состав.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусские СМИ.

Как заявил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко, в составе 60 цистерн, общий объем - 3,6 тыс. тонн.

Первый танкер с 87 тыс. тонн нефти, закупленной у компании Saudi Аramco, прибыл в порт Клайпеды и встал под разгрузку 12 мая.

Данный танкер стал седьмым в этом году с нефтью для Беларуси, который прибывает в порт Клайпеды. Предыдущий танкер с 86 тыс. тонн нефти прибыл в Клайпеду из Норвегии 13 апреля. Из Клайпеды до "Нафтана" нефть поставляется по железной дороге литовским оператором.

В феврале возможность покупки нефти в Саудовской Аравии анонсировал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он также сообщал, что Минск ведет переговоры о поставках нефти со всеми участниками мирового рынка нефти, в том числе США и ОАЭ.

Напомним, МИД Беларуси и Госдепартамент США 15 мая заявили о начале поставок нефти из США в Беларусь

Отметим, с 1 января 2020 года Российская Федерация прекратила экспорт нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Позже поставки были частично возобновлены. В то же время российская сторона настаивала на закупках нефти по ценам выше мировых, в связи с этим Минск начал искать альтернативные источники.

Автор: Александр Белоус