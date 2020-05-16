Саудівська Аравія почала поставки нафти в Білорусь

Білорусь знайшла альтернативу російській нафті
Перший партія нафти з Саудівської Аравії надійде на білоруський нафтопереробний завод у Новополоцьку (ВАТ "Нафтан"). З Клайпеди сьогодні, 16 травня, прибуде перший залізничний склад.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруські ЗМІ.
Як заявив прес-секретар концерну "Белнефтехим" Олександр Тищенко, в складі 60 цистерн, загальний обсяг - 3,6 тис. тонн.
Перший танкер з 87 тис. тонн нафти, закупленої у компанії Saudi Агамсо, прибув у порт Клайпеди і став під розвантаження 12 травня.
Даний танкер став сьомим в цьому році з нафтою для Білорусі, який прибуває в порт Клайпеди. Попередній танкер з 86 тис. тонн нафти прибув в Клайпеду з Норвегії 13 квітня. З Клайпеди до "Нафтана" нафта поставляється по залізниці литовським оператором.
У лютому можливість покупки нафти в Саудівській Аравії анонсував президент Білорусі Олександр Лукашенко. Він також повідомляв, що Мінськ веде переговори про постачання нафти з усіма учасниками світового ринку нафти, в тому числі США і ОАЕ.
Нагадаємо, МЗС Білорусі і Держдепартамент США 15 травня заявили про початок поставок нафти з США в Білорусь
Зазначимо, з 1 січня 2020 року Російська Федерація припинила експорт нафти на білоруські нафтопереробні заводи. Пізніше поставки були частково відновлені. У той же час російська сторона наполягала на закупівлі нафти за цінами вище світових, у зв'язку з цим Мінськ почав шукати альтернативні джерела.
Автор: Олександр Білоус