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США начали поставки нефти в Беларусь

Новости » Политика     15.05.2020 - 17:02
США начали поставки нефти в Беларусь
Иллюстративное фото (wikimedia by © A.Savin, WikiCommons)

Первая партия будет поставлена в начале июня

Соединенные Штаты Америки начали поставки нефти в Беларусь. Первый танкер с 80 тысячами тонн нефти должен прибыть в порт Клайпеды в начале июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусские СМИ.

По словам пресс-секретаря концерна "Белнефтехим" Александра Тищенко, первый танкер с американской нефтью уже начал загрузку, выход в море запланирован на 17 мая.

"Прибытие в Клайпеду - в начале июня", - заявил он.

Он также уточнил, что речь идет о нефти сорта Bakken. Из порта Клайпеды в Беларусь ее доставят по железной дороге, а затем переработают на заводе "Нафтан".

Напомним, с 1 января 2020 года Российская Федерация прекратила экспорт нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Позже поставки были частично возобновлены. В то же время российская сторона настаивала на закупках нефти по ценам выше мировых, в связи с этим Минск начал искать альтернативные источники.

В ходе февральского визита в Беларусь американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что производители из США готовы обеспечить Минск нефтью на 100% по конкурентным ценам.

"Мы самый крупный производитель энергоресурсов в мире, и все, что вам нужно - сказать нам и обратиться к нам", - добавил Помпео.

Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикинефтьБеларусь
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