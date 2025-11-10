Саркозі можуть достроково звільнити з в'язниці: суд розглядає клопотання

Сьогодні, 10 листопада, у Парижі апеляційний суд розгляне прохання колишнього президента Франції Ніколя Саркозі про звільнення з в'язниці до розгляду його апеляції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як зазначається, французька прокуратура запросила звільнення колишнього президента Ніколя Саркозі, який засуджений на 5 років і перебуває в ув'язненні вже майже три тижні, але під певні умови.
Паризький апеляційний суд із сьогоднішнього ранку розглядає клопотання адвокатів Саркозі про його дострокове звільнення з в'язниці. Очікується, що рішення буде винесене у першій половині дня.
Саркозі, який підключився до засідання з відеозв'язку, заявив, що його перебування у в'язниці виявилося "дуже важким" та "виснажливим".
Нагадаємо, Ніколя Саркозі став першим в історії Франції колишнім президентом, який реально потрапив до в’язниці.
21 жовтня він прибув до паризької в’язниці La Santé, щоб розпочати відбування п’ятирічного терміну ув’язнення за злочинну змову з метою незаконного фінансування своєї виборчої кампанії 2007 року коштами з Лівії.
За даними прокуратури, коли Саркозі нібито домовився з лівійським лідером Муаммаром Каддафі про фінансову підтримку в обмін на політичну лояльність Лівії на міжнародній арені.
25 вересня Паризький кримінальний суд визнав колишнього президента винним у незаконному фінансуванні його передвиборчої кампанії 2007 року коштом режиму Каддафі.
Також повідомлялось, що 70-річний Саркозі, який розпочав відбувати п’ятирічний термін у в’язниці, отримав смертельні погрози від ув’язненого.
Колишній президент продовжує наполягати на своїй невинуватості та обіцяє боротися до кінця.