Саркозі можуть достроково звільнити з в'язниці: суд розглядає клопотання

Як зазначається, французька прокуратура запросила звільнення колишнього президента Ніколя Саркозі, який засуджений на 5 років і перебуває в ув'язненні вже майже три тижні, але під певні умови.

Паризький апеляційний суд із сьогоднішнього ранку розглядає клопотання адвокатів Саркозі про його дострокове звільнення з в'язниці. Очікується, що рішення буде винесене у першій половині дня.

Саркозі, який підключився до засідання з відеозв'язку, заявив, що його перебування у в'язниці виявилося "дуже важким" та "виснажливим".

