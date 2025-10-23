Експрезиденту Франції загрожує вбивство за ґратами: про що мовчить Саркозі
Експрезидент Франції Ніколя Саркозі, який нещодавно розпочав відбувати п’ятирічний термін у в’язниці, отримав смертельні погрози від ув’язненого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Лише 21 жовтня колишній президент Франції Ніколя Саркозі прибув до в'язниці, де буде відбувати покарання. А вже 22 жовтня прокуратура Парижа повідомила, що йому може загрожувати за ґратами смерть.
Так, напередодні керівництво в’язниці La Santé повідомило про відео, яке ширилося в соціальних мережах і, ймовірно, було зняте одним із ув’язнених. На записі фігурант погрожував Саркозі після його прибуття до установи.
У рамках розслідування були опитані троє ув’язнених, а під час обшуку в’язниці вилучили два мобільні телефони.
Для безпеки колишнього президента йому призначили охорону з двох озброєних поліцейських, що викликало занепокоєння профспілок працівників пенітенціарної системи.
Ніколя Саркозі очолював Францію з 2007 по 2012 рік і тепер відбуває покарання за кримінальну змову, пов’язану зі збором фінансування виборчої кампанії за участі Лівії.
Вирок Саркозі
Нагадаємо, 25 вересня Паризький суд призначив Ніколя Саркозі п’ять років ув’язнення, з яких один рік - умовно. Це перший випадок в історії сучасної Франції, коли колишній глава держави потрапив за ґрати.
Слідчі встановили, що він нібито отримав значні кошти від колишнього лівійського лідера Муаммара Каддафі для своєї передвиборчої кампанії у 2005-2007 роках. За іншими пунктами справи - розкрадання державних коштів, пасивна корупція та порушення правил фінансування виборчої кампанії - Саркозі визнали невинним.
70-річний колишній президент відкидав усі звинувачення протягом судового процесу, тому справа тягнулася роками, із допитами свідків, аналізом банківських транзакцій та документів.