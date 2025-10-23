Експрезиденту Франції загрожує вбивство за ґратами: про що мовчить Саркозі

Експрезидент Франції Ніколя Саркозі, який нещодавно розпочав відбувати п’ятирічний термін у в’язниці, отримав смертельні погрози від ув’язненого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Лише 21 жовтня колишній президент Франції Ніколя Саркозі прибув до в'язниці, де буде відбувати покарання. А вже 22 жовтня прокуратура Парижа повідомила, що йому може загрожувати за ґратами смерть.

Так, напередодні керівництво в’язниці La Santé повідомило про відео, яке ширилося в соціальних мережах і, ймовірно, було зняте одним із ув’язнених. На записі фігурант погрожував Саркозі після його прибуття до установи.

У рамках розслідування були опитані троє ув’язнених, а під час обшуку в’язниці вилучили два мобільні телефони.

Для безпеки колишнього президента йому призначили охорону з двох озброєних поліцейських, що викликало занепокоєння профспілок працівників пенітенціарної системи.

Ніколя Саркозі очолював Францію з 2007 по 2012 рік і тепер відбуває покарання за кримінальну змову, пов’язану зі збором фінансування виборчої кампанії за участі Лівії.