Саркози могут досрочно освободить из тюрьмы: суд рассматривает ходатайство

Сегодня, 10 ноября, в Париже апелляционный суд рассмотрит просьбу бывшего президента Франции Николя Саркози об освобождении из тюрьмы до рассмотрения его апелляции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как отмечается, французская прокуратура запросила освобождение бывшего президента Николя Саркози, который осужден на 5 лет и находится в заключении уже почти три недели, но под определенные условия.
Парижский апелляционный суд с сегодняшнего утра рассматривает ходатайство адвокатов Саркози о его досрочном освобождении из тюрьмы. Ожидается, что решение будет вынесено в первой половине дня.
Саркози, который подключился к заседанию по видеосвязи, заявил, что его пребывание в тюрьме оказалось "очень тяжелым" и "изнурительным".
Напомним, Николя Саркози стал первым в истории Франции бывшим президентом, который реально попал в тюрьму.
21 октября он прибыл в парижскую тюрьму La Santé, чтобы начать отбывание пятилетнего срока заключения за преступный сговор с целью незаконного финансирования своей избирательной кампании 2007 года средствами из Ливии.
По данным прокуратуры, когда Саркози якобы договорился с ливийским лидером Муаммаром Каддафи о финансовой поддержке в обмен на политическую лояльность Ливии на международной арене.
25 сентября Парижский уголовный суд признал бывшего президента виновным в незаконном финансировании его предвыборной кампании 2007 года за счет режима Каддафи.
Также сообщалось, что 70-летний Саркози, который начал отбывать пятилетний срок в тюрьме, получил смертельные угрозы от заключенного.
Бывший президент продолжает настаивать на своей невиновности и обещает бороться до конца.