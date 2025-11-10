Саркози могут досрочно освободить из тюрьмы: суд рассматривает ходатайство

Как отмечается, французская прокуратура запросила освобождение бывшего президента Николя Саркози, который осужден на 5 лет и находится в заключении уже почти три недели, но под определенные условия.

Парижский апелляционный суд с сегодняшнего утра рассматривает ходатайство адвокатов Саркози о его досрочном освобождении из тюрьмы. Ожидается, что решение будет вынесено в первой половине дня.

Саркози, который подключился к заседанию по видеосвязи, заявил, что его пребывание в тюрьме оказалось "очень тяжелым" и "изнурительным".