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На Сардинию будут впускать только вакцинированных от COVID туристов

Новина українською → Кальяри, Понедельник 15 февраля 2021 15:57
На Сардинию будут впускать только вакцинированных от COVID туристов Фото: Кальяри (pixabay)
Автор: РБК-Украина

Летом на итальянский остров Сардиния будут пускать только тех людей, которые получили две прививки от коронавируса. Такое решение приняли местные власти.

Об этом сообщает ANSA.

"Те, кто въезжать на Сардинию, будут показать сертификат, подтверждающий, что у них отрицательный тест на коронавирус, и что они вакцинированы", - заявил губернатор Кристиан Солинас.

Он также добавил, что система по контролю за соблюдением правил будет готова задолго до начала летнего сезона.

Напомним, ранее в Италии ужесточили требования для туристов из Австрии из-за мутаций COVID-19.

Кроме этого на прошлой неделе итальянское правительство продлило запрет на второстепенные поездки между регионами. Ограничение будет действовать как минимум до 25 февраля.

Отметим, в Италии с конца декабря действует общенациональный карантин. На это время закрыты бары, рестораны и магазины (кроме продуктовых). При этом в январе в Италии приняли решение продлить режим чрезвычайной ситуации до конца апреля.

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