На Сардинію впускатимуть лише вакцинованих від COVID туристів

Влітку на італійський острів Сардинія будуть пускати тільки тих людей, які отримали два щеплення від коронавірусу. Таке рішення ухвалила місцева влада.

"Ті, хто в'їжджати на Сардинію, будуть показати сертифікат, що підтверджує, що у них негативний тест на коронавірус, і що вони вакциновані", - заявив губернатор Крістіан Солінас.

Він також додав, що система контролю за дотриманням правил буде готова задовго до початку літнього сезону.