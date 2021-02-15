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На Сардинію впускатимуть лише вакцинованих від COVID туристів

Новость на русском → Кальярі, Понеділок 15 лютого 2021 15:57
На Сардинію впускатимуть лише вакцинованих від COVID туристів Фото: Кальярі (pixabay)
Автор: РБК-Україна

Влітку на італійський острів Сардинія будуть пускати тільки тих людей, які отримали два щеплення від коронавірусу. Таке рішення ухвалила місцева влада.

Про це повідомляє ANSA.

"Ті, хто в'їжджати на Сардинію, будуть показати сертифікат, що підтверджує, що у них негативний тест на коронавірус, і що вони вакциновані", - заявив губернатор Крістіан Солінас.

Він також додав, що система контролю за дотриманням правил буде готова задовго до початку літнього сезону.

Нагадаємо, раніше в Італії посилили вимоги для туристів з Австрії через мутації COVID-19.

Крім цього, минулого тижня італійський уряд продовжив заборону на другорядні поїздки між регіонами. Обмеження діятиме як мінімум до 25 лютого.

Відзначимо, в Італії з кінця грудня діє загальнонаціональний карантин. На цей час закриті бари, ресторани і магазини (крім продуктових). При цьому в січні в Італії прийняли рішення продовжити режим надзвичайної ситуації до кінця квітня.

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