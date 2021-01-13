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В Италии продлят режим чрезвычайной ситуации из-за COVID

Рим, Среда 13 января 2021 14:48
В Италии продлят режим чрезвычайной ситуации из-за COVID
Фото: девушка в маске (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

Правительство Италии приняло решение продлить режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Он будет продлен до конца апреля.

Об этом сообщает Il Riformista.

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил, что власти видят ухудшение ситуации с коронавирусом "по всем параметрам", поэтому они обязаны принять новые меры.

"Правительство считает необходимым, прежде всего, продлить до 30 апреля режим ЧС, который изначально планировалось отменить 31 января", - заявил он.

Сейчас в Италии все регионы поделены на "красную", "желтую" и "зеленую" зоны в зависимости от обстановки с зараженными коронавирусом, соответственно, от наиболее тяжелой до легкой. Теперь власти считают, что можно ввести и так называемую "белую" зону.

По словам главы Минздрава, в таких зонах нужно будет соблюдать лишь самые базовые правила борьбы против COVID-19, например - носить маски. Он отметил, что "маловероятно, что эта зона появится в ближайшее время, но мы не теряем надежду".

Напомним, с 24 декабря в Италии действует общенациональный карантин. В стране закрыты бары, рестораны и магазины (кроме продуктовых).

Кроме того, 2 января стало известно, что Италия на несколько недель отложила открытие горнолыжных курортов по просьбе регионов.

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