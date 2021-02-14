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В Италии ужесточили требования для туристов из Австрии из-за мутации коронавируса

Новина українською → Рим, Воскресенье 14 февраля 2021 15:59
В Италии ужесточили требования для туристов из Австрии из-за мутации коронавируса Фото6 туристы в аэропорту (pixabay)
Автор: РБК-Украина

Италия ввела более жесткие правила проверки туристов из Австрии. Таким образом, Рим хочет защититься от распространения новых штаммов коронавируса.

Об этом заявил итальянский министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца, передает Deutsche Welle.

По его словам, таким образом Италия стремится защититься от "южноафриканского" штамма, который распространяется в Австрии.

Согласно новым правилам, люди, которые провели в Австрии более 12 часов - даже транзитные пассажиры - должны на границе предъявить отрицательный тест на COVID-19.

Тест должен быть сделан не более чем за 48 часов до прибытия на границу. Уже в Италии путешественники должны отбыть двухнедельный карантин, после которого необходимо будет сделать еще один COVID-тест.

Напомним, ранее в Италии ужесточили ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19. Они будут действовать по меньшей мере до 25 февраля.

Кроме того, с 15 февраля Италия планирует открыть горнолыжные курорты. Горнолыжные трассы могут открыть в 15 из 20 регионах Италии, которые обозначены как "желтые зоны".

Добавим, что правительство Италии приняло решение продлить режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Он будет продлен до конца апреля.

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