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В Италии продлили запрет на поездки между регионами

Новина українською → Рим, Пятница 12 февраля 2021 18:51
В Италии продлили запрет на поездки между регионами Фото: скоростной поезд (freepik)
Автор: РБК-Украина

Правительство Италии приняло решение продлить запрет на второстепенные поездки между регионами. Ограничение будет действовать по меньшей мере до 25 февраля.

Об этом сообщает The Local.

В четверг, 11 февраля, региональные власти Италии призвали сохранить запрет на поездки, поскольку, существует высокая обеспокоенность по поводу потенциального распространения новых штаммов коронавируса.

Запрет распространяется на все второстепенные поездки между регионами, независимо от того, в какой зоне карантина они расположены.

При этом запрет не распространяется на поездки по работе, по состоянию здоровья или в чрезвычайных ситуациях.

Путешествия по Италии с целью туризма по-прежнему находятся под запретом.

Напомним, с 15 февраля Италия планирует открыть горнолыжные курорты. Горнолыжные трассы могут открыть в 15 из 20 регионах Италии, которые обозначены как "желтые зоны".

Кроме того, правительство Италии приняло решение продлить режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Он будет продлен до конца апреля.

Добавим, что с 24 декабря в Италии действует общенациональный карантин. В стране закрыты бары, рестораны и магазины (кроме продуктовых).

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