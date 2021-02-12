В Италии продлили запрет на поездки между регионами

Правительство Италии приняло решение продлить запрет на второстепенные поездки между регионами. Ограничение будет действовать по меньшей мере до 25 февраля.

Об этом сообщает The Local .

В четверг, 11 февраля, региональные власти Италии призвали сохранить запрет на поездки, поскольку, существует высокая обеспокоенность по поводу потенциального распространения новых штаммов коронавируса.

Запрет распространяется на все второстепенные поездки между регионами, независимо от того, в какой зоне карантина они расположены.

При этом запрет не распространяется на поездки по работе, по состоянию здоровья или в чрезвычайных ситуациях.

Путешествия по Италии с целью туризма по-прежнему находятся под запретом.