У Саратовській області РФ виявили обломки ракети Х-101, - ЗМІ (фото)

У полі Саратовської області знайшли уламки російської ракети Х-101. Її фрагменти впали в Красноармійську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA.

За даними джерел, під час пуску бойова частина стратегічної ракети здетонувала в повітрі, а уламки впали на територію Красноармійська. "Один з уламків упав за 400 метрів від житлового будинку 19 на вулиці 5-го мікрорайону міста. Постраждалих немає. Офіційно місцева влада ситуацію не коментувала", - йдеться в повідомленні. Варто зауважити, що командування Повітряних сил України повідомляло, що в ніч на 31 березня сили РФ завдали удару 14-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації. Пуски проводили із Саратовської області. Нагадаємо, буквально вчора авіація Збройних сил РФ знову завдала бомбових ударів по території Бєлгородської області, скинувши дві 500-кілограмові авіабомби з фугасною боєголовкою ФАБ-500. https://t.me/astrapress/52777?single