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Росавіація скинула ще три авіабомби на Бєлгородську область, серед них КАБ-1500, - ЗМІ

П'ятниця 29 березня 2024 15:31
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Росавіація скинула ще три авіабомби на Бєлгородську область, серед них КАБ-1500, - ЗМІ Ілюстративне фото: російські літаки скинули авіабомби на Бєлгородську область (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Бєлгородській області зафіксовано нові випадки скидання бомб російською авіацією. Йдеться про 250-кілограмову та 500-кілограмову авіабомби з фугасною боєголовкою (ФАБ-250 та ФАБ-500 відповідно), а також про коригувану авіабомбу на 1,5 тонни КАБ-1500.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські видання ASTRA та "Пепел".

"Ще 2 авіабомби впустили на Бєлгородську область російські літаки. Евакуйовано мешканців села Безимено", - йдеться в публікації.

Зазначається, що ФАБ-250 знайшли в районі села Безимено вчора вранці, 28 березня. Після цього евакуювали понад 140 мешканців населеного пункту. Ближче до вечора авіабомбу вивезли та знищили.

А от ФАБ-500 було виявлено у селі Нечаївка, це сталося того ж дня.

"Знищувати боєприпас планують сьогодні. Місцевих жителів не евакуювали", - йдеться у матеріалі.

Росавіація скинула ще три авіабомби на Бєлгородську область, серед них КАБ-1500, - ЗМІ

На карті село Безимено в Бєлгородській області РФ (фото: скрін google.com/maps)

Також стало відомо, що 28 березня у Бєлгородському районі виявили коригувану авіабомбу КАБ-1500. Цей боєприпас на 1,5 тонни в тротиловому еквіваленті, що скинув російський бомбардувальник, знайшли між селами Бессонівка та Весела Лопань.

Після цього дорогу між населеними пунктами перекрили.

Росавіація скинула ще три авіабомби на Бєлгородську область, серед них КАБ-1500, - ЗМІ

У Бєлгородській області було знайдено кориговану авіабомбу КАБ-1500, яку скинув російський бомбардувальник (фото: t.me/belpepel)

Росавіація скидає бомби на Бєлгородську область

За даними росЗМІ, за останній тиждень вже відомо про випадки скидання літаками ВПС РФ 12 авіабомб на території регіону.

Нагадаємо, перед тим повідомлялося, що російська військова авіація завдала удару ФАБ-500 по території Бєлгородської області. Цю бомбу вбуло виявлено 27 березня в районі села Безсонівка в Бєлгородському районі.

До того стався черговий авіаудар РФ із застосуванням ФАБ-250 по території цього регіону. За даними російської преси, одну таку бомбу було виявлено 22 березня в районі села Шалаєве Валуйського міського округу, а іншу знайшли за 5 км від села Казинка цього ж округу.

Раніше скинути росавіацією ФАБ-250 було знайдено 18 лютого в селі Солоти Бєлгородської області. Тоді влада евакуювала близько 150 місцевих жителів, а саму бомбу ліквідували на полігоні.

Додамо, що збільшення авіаударів РФ по цій області відбувається на тлі триваючого рейду російських добровольців, які 12 березня прорвали кордон із РФ та взяли під контроль кілька населених пунктів, зокрема у Бєлгородській та Курській областях.

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Бєлгородська область Авіаудари Війна Росії проти України
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