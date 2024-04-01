В Саратовской области РФ обнаружили обломки ракеты Х-101, - СМИ (фото)
В поле Саратовской области обнаружили обломки российской ракеты Х-101. Ее фрагменты упали в Красноармейске.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA.
По данным источников, во время пуска боевая часть стратегической ракеты сдетонировала в воздухе, а обломки упали на территорию Красноармейска.
"Один из обломков упал в 400 метрах от жилого дома 19 на улице 5-го микрорайона города. Пострадавших нет. Официально местные власти ситуацию не комментировали", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что командование Воздушных сил Украины сообщало, что в ночь на 31 марта силы РФ нанесли удар 14-ю крылатыми ракетами Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации. Пуски производили из Саратовской области.
Напомним, буквально вчера авиация Вооруженных сил РФ снова нанесла бомбовые удары по территории Белгородской области, сбросив две 500-килограммовые авиабомбы с фугасной боеголовкой ФАБ-500.
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Сброс российских бомб в Белгородской области
До этого случай был зафиксирован 20 марта в селах Введенская Готня и Замостье. Там с самолетов ВС РФ упали ФАБы
Еще два ФАБ-500 обнаружили 21 марта в районе села Антоновка Грайворонского городского округа и в Борисовском районе в районе села Крюково.
На следующий день, 22 марта, две ФАБ-250 были обнаружены в районе населенного пункта Шалаево Валуйского городского округа и в 5 километрах от села Казинка.
25 марта авиабомбу ФАБ-50 нашли в районе села Смородино Яковловского городского округа, а также ФАБ-250 – в районе села Зыбино Борисовского района.
27 марта обнаружили ФАБ-500 в районе села Бессоновка.
На следующий день, 28 марта, нашли ФАБ-250 в районе села Безымено, затем ФАБ-500 в селе Нечаевка и корректируемую авиабомбу КАБ-1500 в Белгородском районе между селами Бессоновка и Веселая Лопань
А 30 марта были обнаружены две авиабомбы ФАБ-500 в 2 километрах от села Крюково.
В СМИ добавляют, что ранее житель Белгородской области написал заявление в Следственный комитет РФ на военных, которые неоднократно сбрасывали бомбы на регион.
Отметим также, что увеличение авиаударов РФ по этой области происходит на фоне продолжающегося рейда российских добровольцев, которые 12 марта прорвали границу с РФ и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в частности, в Белгородской и Курской областях.
Как ранее заявляли сами российские добровольцы, конечная цель сделок состоит в ликвидации путинского режима в РФ.
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