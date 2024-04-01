В Саратовской области РФ обнаружили обломки ракеты Х-101, - СМИ (фото)

В поле Саратовской области обнаружили обломки российской ракеты Х-101. Ее фрагменты упали в Красноармейске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA .

По данным источников, во время пуска боевая часть стратегической ракеты сдетонировала в воздухе, а обломки упали на территорию Красноармейска.

"Один из обломков упал в 400 метрах от жилого дома 19 на улице 5-го микрорайона города. Пострадавших нет. Официально местные власти ситуацию не комментировали", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что командование Воздушных сил Украины сообщало, что в ночь на 31 марта силы РФ нанесли удар 14-ю крылатыми ракетами Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации. Пуски производили из Саратовской области.

Напомним, буквально вчера авиация Вооруженных сил РФ снова нанесла бомбовые удары по территории Белгородской области, сбросив две 500-килограммовые авиабомбы с фугасной боеголовкой ФАБ-500.

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