У Саратові після атаки дронів палає НПЗ

Саратов

Приблизно о 02:14 губернатор Саратовської області Руслан Бусаргін заявив, що від Міноборони РФ надійшла інформація про загрозу застосування дронів.

"Локально у місцях можливої загрози можуть працювати системи оповіщення. Усі екстрені служби приведені у повну готовність", - написав він у соцмережах.

Також місцеві канали інформували, що у місцевому аеропорту введено обмеження на прийом та відправлення літаків.

Починаючи з 02:40 жителі Саратова стали скаржитися на вибухи, після чого OSINT-пабліки заявили про атаку дронів на Саратовський НПЗ, більш відомий як "Крекінг". Крім того, з'явилися кадри із пожежею в районі об'єкту.

Борисоглібськ

Вночі в OSINT-пабліках була інформація, що під атаку безпілотників потрапив ще й Борисоглєбськ Воронезької області РФ. Там також зафіксовано пожежу.

Однак у пабліках була різна інформація про ціль атаки. Одні припускали, що під ударом опинилася нафтобаза, інші писали, що під ударом місцевий аеродром, на якому базуються винищувачі Су-34, Су-35, Су-30СМ та інша авіаційна техніка.

Місцева влада ситуацію поки що ніяк не коментувала.