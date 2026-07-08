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У Саратові після атаки дронів палає НПЗ

04:30 08.07.2026 Ср
2 хв
Що відомо про атаку дронів на РФ?
aimg Едуард Ткач
Фото: місцева влада наслідки поки не коментувала (t.me/mchs_official)

У ніч на 8 липня невідомі дрони атакували відразу два російські міста - Саратов та Борисоглєбськ. В обох містах зафіксовано пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали та OSINT-пабліки.

Саратов

Приблизно о 02:14 губернатор Саратовської області Руслан Бусаргін заявив, що від Міноборони РФ надійшла інформація про загрозу застосування дронів.

"Локально у місцях можливої загрози можуть працювати системи оповіщення. Усі екстрені служби приведені у повну готовність", - написав він у соцмережах.

Також місцеві канали інформували, що у місцевому аеропорту введено обмеження на прийом та відправлення літаків.

Починаючи з 02:40 жителі Саратова стали скаржитися на вибухи, після чого OSINT-пабліки заявили про атаку дронів на Саратовський НПЗ, більш відомий як "Крекінг". Крім того, з'явилися кадри із пожежею в районі об'єкту.

Борисоглібськ

Вночі в OSINT-пабліках була інформація, що під атаку безпілотників потрапив ще й Борисоглєбськ Воронезької області РФ. Там також зафіксовано пожежу.

Однак у пабліках була різна інформація про ціль атаки. Одні припускали, що під ударом опинилася нафтобаза, інші писали, що під ударом місцевий аеродром, на якому базуються винищувачі Су-34, Су-35, Су-30СМ та інша авіаційна техніка.

Місцева влада ситуацію поки що ніяк не коментувала.

Інші атаки

Нагадаємо, у ніч на 31 травня Сили оборони України теж атакували нафтопереробний завод "Саратовський", внаслідок чого виникла пожежа. Цей об'єкт є одним із ключових нафтопереробних підприємств Поволжя.

Також ми писали, що українська атака 6 липня зупинила Омський нафтопереробний завод, який є найбільшим у Росії.

До речі, керівник ЦПД Андрій Коваленко повідомив учора, що нестача пального в РФ тільки зростатиме на тлі масованих атак України з НПЗ у Росії. Він додав, що в РФ вже не працюють топові нафтопереробні заводи.

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Валерій СаратовРосійська ФедераціяНПЗДрони