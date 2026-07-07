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Імпорт не рятує Росію взагалі: удари ЗСУ зупинили топові НПЗ

23:20 07.07.2026 Вт
2 хв
До чого призведе зупинка ключових нафтопереробок Росії?
aimg Олена Бджола
Імпорт не рятує Росію взагалі: удари ЗСУ зупинили топові НПЗ Фото: НПЗ "Туапсинський" (Getty Images)
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Нестача пального у Росії тільки зростатиме на тлі масованих атак ЗСУ по нафтопереробних заводах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

ЗСУ зупинили більшу частину нафтопереробки Росії

Коваленко зазначив, що Сили оборони України вже зупинили низку російських НПЗ, зокрема й топовий Омський.

Схема непрацюючих НПЗ Росії:

  • Омський НПЗ - 21-22 млн т/рік, майже 10% всієї нафтопереробки РФ.
  • Московський НПЗ - 11 млн т/рік.
  • ТАНЕКО (Нижньокамськ) - 12,5 млн т/рік.
  • Кстовський НПЗ - 15-17 млн т/рік.
  • Ярославський НПЗ - 15 млн т/рік.
  • Кіришинафтооргсинтез - 21 млн т/рік.
  • Рязанський НПЗ - 17 млн т/рік.
  • Куйбишевський НПЗ - номінал 7,0 млн т/рік.
  • Волгоградський НПЗ - номінал понад 15 млн т/рік.
  • Новошахтинський НПЗ - 7,5 млн т/рік, завод орієнтувався на експорт.

Дефіцит бензину в РФ посилиться

Після ураження Омського НПЗ добовий дефіцит бензину в Росії може досягати 30 600 т/добу, або 918 000 т/місяць, уточнив Коваленко.

"Імпорт не рятує Росію взагалі. Навіть у сумі всі відомі імпортні партії - це разові одноразові поставки в межах 50-60 тис тонн, а не регулярний щомісячний потік", - каже керівник ЦПД.

Проти гіпотетичного розриву майже в мільйон тонн на місяць подібний імпорт закриє буквально одну десяту проблеми.

"Навіть 50000 тонн - це менше половини одного дня попиту по країні (110 000 т/добу). Попит також буде зростати в серпні-вересні", - зауважив Коваленко.

На тлі паливної кризи у РФ жителям Забайкалля почали пропонувати заправлятися в Китаї. У чатах міст краю з’явилися десятки подібних оголошень.

Атаки ЗСУ по НПЗ Росії призвели до найсерйозніших проблем із пальним у РФ за останні десятиліття. Понад половина російських регіонів були змушені запровадити суворі обмеження на продаж пального.

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Російська Федерація НПЗ Збройні сили України дефицит бензина
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