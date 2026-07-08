В Саратове после атаки дронов пылает НПЗ

В ночь на 8 июля неизвестные дроны атаковали сразу два российских города - Саратов и Борисоглебск. В обоих городах зафиксированы пожары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы и OSINT-паблики.
Примерно в 02:14 губернатор Саратовской области Руслан Бусаргин заявил, что от Минобороны РФ поступила информация об угрозе применения дронов.
"Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность", - написал он в соцсетях.
Также местные каналы информировали, что в местном аэропорту введены ограничения на прием и отправку самолетов.
Начиная с 02:40 жители Саратова стали жаловаться на взрывы, после чего OSINT-паблики заявили об атаке дронов на Саратовский НПЗ, более известный как "Крекинг". Кроме того, появились кадры с пожаром в районе объекта.
Ночью в OSINT-пабликах была информация, что под атаку беспилотников попал еще и Борисоглебск Воронежской области РФ. Там тоже зафиксирован пожар.
Однако в пабликах была разная информация о целе атаки. Одни предполагали, что под ударом оказалась нефтебаза, а другие писали, что под ударом местный аэродром, на котором базируются истребители Су-34, Су-35, Су-30СМ и другая авиационная техника.
Местные власти ситуацию пока никак не комментировали.
Напомним, в ночь на 31 мая Силы обороны Украины тоже атаковали нефтеперерабатывающий завод "Саратовский", в результате чего возник пожар. Этот объект является одним из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий Поволжья.
Также мы писали, что украинская атака 6 июля остановила Омский нефтеперерабатывающий завод, который является самым большим в России.
К слову, руководитель ЦПД Андрей Коваленко сообщил вчера, что нехватка горючего в РФ будет только расти на фоне массированных атак Украины по НПЗ в России. Он добавил, что в РФ уже не работают топовые нефтеперерабатывающие заводы.