В Саратове после атаки дронов пылает НПЗ

Саратов

Примерно в 02:14 губернатор Саратовской области Руслан Бусаргин заявил, что от Минобороны РФ поступила информация об угрозе применения дронов.

"Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность", - написал он в соцсетях.

Также местные каналы информировали, что в местном аэропорту введены ограничения на прием и отправку самолетов.

Начиная с 02:40 жители Саратова стали жаловаться на взрывы, после чего OSINT-паблики заявили об атаке дронов на Саратовский НПЗ, более известный как "Крекинг". Кроме того, появились кадры с пожаром в районе объекта.

Борисоглебск

Ночью в OSINT-пабликах была информация, что под атаку беспилотников попал еще и Борисоглебск Воронежской области РФ. Там тоже зафиксирован пожар.

Однако в пабликах была разная информация о целе атаки. Одни предполагали, что под ударом оказалась нефтебаза, а другие писали, что под ударом местный аэродром, на котором базируются истребители Су-34, Су-35, Су-30СМ и другая авиационная техника.

Местные власти ситуацию пока никак не комментировали.