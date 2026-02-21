В Саранську палає завод, що виробляє електроніку для армії РФ (відео)

Що відомо про пожежу в Саранську

Загоряння виникло вранці 21 лютого в районі вулиці Васенка. За офіційною інформацією російських рятувальних служб, вогонь охопив один із цехів Саранського приладобудівного заводу. Площа пожежі склала близько 150 квадратних метрів.

Місцева влада підтвердила, що в регіоні з 07:30 до 10:30 діяла загроза атаки безпілотників.

Водночас місцеві жителі у соцмережах припускають, що причиною інциденту став саме удар дронів.

Ймовірна ціль - стратегічне підприємство ОПК

Кадри з місця події свідчать про те, що епіцентром пожежі могла бути територія ПАТ "Електровипрямляч".

Це підприємство є одним із найбільших у Росії виробників силової електроніки, перетворювачів та інверторів, спеціалізованого обладнання для держоборонзамовлення РФ.

Через безпосередню участь у забезпеченні військово-промислового комплексу агресора завод перебуває під санкціями України, США, ЄС, Канади та Великої Британії.