В Саранську палає завод, що виробляє електроніку для армії РФ (відео)

У російському місті Саранськ сталася масштабна пожежа в промисловій зоні. Під ударом міг опинитися завод "Електровипрямляч", який виготовляє електроніку для потреб російської армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times та Astra.
Загоряння виникло вранці 21 лютого в районі вулиці Васенка. За офіційною інформацією російських рятувальних служб, вогонь охопив один із цехів Саранського приладобудівного заводу. Площа пожежі склала близько 150 квадратних метрів.
Місцева влада підтвердила, що в регіоні з 07:30 до 10:30 діяла загроза атаки безпілотників.
Водночас місцеві жителі у соцмережах припускають, що причиною інциденту став саме удар дронів.
Кадри з місця події свідчать про те, що епіцентром пожежі могла бути територія ПАТ "Електровипрямляч".
Це підприємство є одним із найбільших у Росії виробників силової електроніки, перетворювачів та інверторів, спеціалізованого обладнання для держоборонзамовлення РФ.
Через безпосередню участь у забезпеченні військово-промислового комплексу агресора завод перебуває під санкціями України, США, ЄС, Канади та Великої Британії.
Нагадаємо, останнім часом українські дрони все частіше атакують стратегічні підприємства на території РФ, що працюють на російський оборонно-промисловий комплекс.
Так, нещодавно Сили оборони України ракетами "Фламінго" завдали удару по заводу, який займається виробництвом міжконтинентальних балістичних ракет.
Зокрема, Сили оборони уразили два російські десантні кораблі під час атаки на військові об'єкти в Криму.
Окрім цього, під атаку потрапив завод із виробництва оперативно-тактичних комплексів "Іскандер", де внаслідок влучань спалахнула масштабна пожежа.
Також командир підрозділу "Птахи Мадяра" Роберт Бровді оприлюднив список російських міст від Рязані до Туапсе, де розташовані військові та промислові об'єкти, що є законними цілями для ударів ЗСУ.