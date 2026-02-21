RU

В Саранске пылает завод, производящий электронику для армии РФ (видео)

Фото: в России горит завод электроники для ВС РФ (t.me.mchs_official)
Автор: Сергей Козачук

В российском городе Саранск произошел масштабный пожар в промышленной зоне. Под ударом мог оказаться завод "Электровыпрямитель", который изготавливает электронику для нужд российской армии.

Что известно о пожаре в Саранске

Возгорание возникло утром 21 февраля в районе улицы Васенко. По официальной информации российских спасательных служб, огонь охватил один из цехов Саранского приборостроительного завода. Площадь пожара составила около 150 квадратных метров.

Местные власти подтвердили, что в регионе с 07:30 до 10:30 действовала угроза атаки беспилотников.

В то же время местные жители в соцсетях предполагают, что причиной инцидента стал именно удар дронов.

Вероятная цель - стратегическое предприятие ОПК

Кадры с места происшествия свидетельствуют о том, что эпицентром пожара могла быть территория ПАО "Электровыпрямитель".

Это предприятие является одним из крупнейших в России производителей силовой электроники, преобразователей и инверторов, специализированного оборудования для гособоронзаказа РФ.

Из-за непосредственного участия в обеспечении военно-промышленного комплекса агрессора завод находится под санкциями Украины, США, ЕС, Канады и Великобритании.

 

Удары по ВПК РФ

Напомним, в последнее время украинские дроны все чаще атакуют стратегические предприятия на территории РФ, работающие на российский оборонно-промышленный комплекс.

Так, недавно Силы обороны Украины ракетами "Фламинго" нанесли удар по заводу, который занимается производством межконтинентальных баллистических ракет.

В частности, Силы обороны поразили два российских десантных корабля во время атаки на военные объекты в Крыму.

Кроме этого, под атаку попал завод по производству оперативно-тактических комплексов "Искандер", где в результате попаданий вспыхнул масштабный пожар.

Также командир подразделения "Птицы Мадьяра" Роберт Бровди обнародовал список российских городов от Рязани до Туапсе, где расположены военные и промышленные объекты, которые являются законными целями для ударов ВСУ.

