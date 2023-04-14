САП завершила расследование по Коболеву из-за премии за победу над "Газпромом" в Стокгольме

Специализированная антикоррупционная прокуратура общественно с НАБУ завершили следствие по делу в отношении экс-председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"14 апреля 2023 года прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении бывшего Председателя правления НАК "Нафтогаз Украины", злоупотребляя своим служебным положением, обеспечил себе выплату премий более чем на 229 млн грн", - говорится в сообщении. По состоянию на сегодняшний день детективам Национального антикоррупционного бюро предоставлено поручение открыть материалы уголовного производства стороне защиты для ознакомления.