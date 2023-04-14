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САП завершила расследование по Коболеву из-за премии за победу над "Газпромом" в Стокгольме

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Украина, Пятница 14 апреля 2023 19:54
САП завершила расследование по Коболеву из-за премии за победу над "Газпромом" в Стокгольме Фото: Андрей Коболев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Специализированная антикоррупционная прокуратура общественно с НАБУ завершили следствие по делу в отношении экс-председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"14 апреля 2023 года прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении бывшего Председателя правления НАК "Нафтогаз Украины", злоупотребляя своим служебным положением, обеспечил себе выплату премий более чем на 229 млн грн", - говорится в сообщении.

По состоянию на сегодняшний день детективам Национального антикоррупционного бюро предоставлено поручение открыть материалы уголовного производства стороне защиты для ознакомления.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что детективы НАБУ сообщили о подозрении Коболеву, который в 2018 году во время возглавления должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" получил 10 млн долларов премии.

Высший антикоррупционный суд со своей стороны отказался отправлять Коболева в СИЗО, в результате чего САП решила обжаловать решение судьи.

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Андрей Коболев Нафтогаз Украины САП НАБУ
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