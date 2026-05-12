САП проситиме взяти Єрмака під варту з багатомільйонною заставою

Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме суд взяти під варту колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака з можливістю внесення застави у 180 млн гривень.

Як повідомляє РБК-Україна , про це на брифінгу сказав голова САП Олександр Клименко.

Колишнього керівника Офісу президента підозрюють у схемі з "відмивання" грошей під час елітного будівництва.

"Прокуратура проситиме запобіжний захід Єрмаку у вигляді тримання під вартою із заставою 180 млн грн", - уточнив він.

За його словами, сьогодні прокуратура клопотатиме про обрання для Єрмака запобіжного заходу.

Справа Єрмака

Нагадаємо, вчора стало відомо, що НАБУ та САП провели слідчі дії з колишнім керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Згодом йому повідомили про підозру у справі щодо можливого відмивання 460 млн гривень під час будівництва елітного котеджного містечка "Династія" у Козині Київської області.

Підозру оголосили за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом). Вона передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна.

За версією слідства, гроші на будівництво могли надходити через корупційні схеми. Правоохоронці вважають, що фігуранти справи домовилися про зведення чотирьох приватних резиденцій для особистого проживання.

Площа кожного будинку становить близько 1000 квадратних метрів, а орієнтовна вартість - близько 2 млн доларів. Будівництво велося на земельних ділянках загальною площею понад 8 гектарів, які оцінюють більш ніж у 6 млн доларів.

Сам Єрмак після вручення підозри заявив, що не має у власності жодного приватного будинку. За його словами, йому належить лише одна квартира.

Як повідомляло РБК-Україна, 12 травня підозру також отримали колишній віце-прем'єр-міністр України Олексій Чернишов та бізнесмен Тімур Міндіч і ще четверо учасників організованої групи.