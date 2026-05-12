Єрмаку обиратимуть запобіжний захід: ВАКС назвав дату

Вищий антикорупційний суд розгляне питання про запобіжний захід для колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака, якому висунули підозру у відмиванні грошей. Засідання заплановане на сьогодні.

Де і коли Засідання відбудеться сьогодні о 16:00 за адресою: проспект Берестейський, 41. Суд розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу. Нагадаємо, Єрмаку висунули підозру за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України - легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом. За цією статтею передбачено позбавлення волі від 8 до 12 років та конфіскація майна. Справа "Династії": що відомо Нагадаємо, 11 травня НАБУ і САП повідомили колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку про підозру у відмиванні грошей через будівництво елітних резиденцій "Династія" під Києвом. За даними слідства, йдеться про легалізацію понад 460 мільйонів гривень, зокрема 8,9 мільйона доларів США.