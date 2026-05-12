САП будет просить взять Ермака под стражу с многомиллионным залогом

15:06 12.05.2026 Вт
Назван размер залога
aimg Ирина Глухова
САП будет просить взять Ермака под стражу с многомиллионным залогом Фото: Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить суд взять под стражу бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака с возможностью внесения залога в 180 млн гривен.

Как сообщает РБК-Украина, об этом на брифинге сказал глава САП Александр Клименко.

По его словам, сегодня прокуратура будет ходатайствовать об избрании для Ермака меры пресечения.

"Прокуратура будет просить меру пресечения Ермаку в виде содержания под стражей с залогом 180 млн грн", - уточнил он.

Бывшего руководителя Офиса президента подозревают в схеме по "отмыванию" денег во время элитного строительства.

12 мая в 16:00 суд должен рассмотреть вопрос об избрании для него меры пресечения.

Дело Ермака

Напомним, вчера стало известно, что НАБУ и САП провели следственные действия с бывшим руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

Впоследствии ему сообщили о подозрении по делу о возможном отмывании 460 млн гривен при строительстве элитного коттеджного городка "Династия" в Козине Киевской области.

Подозрение объявили по ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

По версии следствия, деньги на строительство могли поступать через коррупционные схемы. Правоохранители считают, что фигуранты дела договорились о возведении четырех частных резиденций для личного проживания.

Площадь каждого дома составляет около 1000 квадратных метров, а ориентировочная стоимость - около 2 млн долларов. Строительство велось на земельных участках общей площадью более 8 гектаров, которые оценивают более чем в 6 млн долларов.

Сам Ермак после вручения подозрения заявил, что не имеет в собственности ни одного частного дома. По его словам, ему принадлежит только одна квартира.

Как сообщало РБК-Украина, 12 мая подозрение также получили бывший вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышов и бизнесмен Тимур Миндич и еще четверо участников организованной группы.

Миндичу и Чернышеву объявили подозрение по делу о "Династии"
