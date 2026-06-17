САП просить суд конфіскувати мільйонні активи топ-міністра

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагає цивільної конфіскації активів віцепрем'єр-міністра Олексія Кулеби на суму майже 5 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву САП.
Прокурори за матеріалами НАБУ звернулися до Вищого антикорупційного суду. Вони просять визнати необґрунтованими активи чиновника, які він придбав та оформив на свою сестру.
Слідство встановило, що у 2021 році, працюючи першим заступником голови Київської міської адміністрації, Кулеба через родичку уклав попередні договори на купівлю квартири та паркомісця у Києві.
Вже у 2023 році, перебуваючи на посаді заступника керівника Офісу президента, він завершив оформлення цієї нерухомості. Для підписання договорів та державної реєстрації посадовець залучив свого водія.
Аналіз доходів і витрат родини Олексія Кулеби показав, що законних коштів на таку покупку вони не мали. Тому прокуратура вимагає стягнути сумнівну нерухомість у дохід держави.
"Прокурор звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованими та стягнення з номінальної власниці активів, законність походження яких викликає обґрунтований сумнів, в дохід держави", - заявив у САП.
Нагадаємо, правоохоронці провели масштабну спецоперацію, під час якої відбулися обшуки у працівників ВЛК у 16 областях України. Слідчі перевіряли можливу наявність незадекларованих активів, зокрема нерухомості, значних сум готівки та транспортних засобів.
РБК-Україна також писало, що НАБУ спільно з САП викрили корупційну схему, пов’язану із закупівлею дронів для Державної прикордонної служби. За даними слідства, йшлося про вимагання хабаря в розмірі 1 мільйона доларів.