САП просить суд конфіскувати мільйонні активи топ-міністра

Прокурори за матеріалами НАБУ звернулися до Вищого антикорупційного суду. Вони просять визнати необґрунтованими активи чиновника, які він придбав та оформив на свою сестру.

Слідство встановило, що у 2021 році, працюючи першим заступником голови Київської міської адміністрації, Кулеба через родичку уклав попередні договори на купівлю квартири та паркомісця у Києві.

Вже у 2023 році, перебуваючи на посаді заступника керівника Офісу президента, він завершив оформлення цієї нерухомості. Для підписання договорів та державної реєстрації посадовець залучив свого водія.

Аналіз доходів і витрат родини Олексія Кулеби показав, що законних коштів на таку покупку вони не мали. Тому прокуратура вимагає стягнути сумнівну нерухомість у дохід держави.

"Прокурор звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованими та стягнення з номінальної власниці активів, законність походження яких викликає обґрунтований сумнів, в дохід держави", - заявив у САП.