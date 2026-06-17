САП просит суд конфисковать миллионные активы топ-министра

Прокуроры на основании материалов НАБУ обратились в Высший антикоррупционный суд. Они просят признать необоснованными активы чиновника, которые он приобрел и оформил на имя своей сестры.

Следствие установило, что в 2021 году, работая первым заместителем главы Киевской городской администрации, Кулеба через родственницу заключил предварительные договоры на покупку квартиры и парковочного места в Киеве.

Уже в 2023 году, находясь в должности заместителя руководителя Офиса президента, он завершил оформление этой недвижимости. Для подписания договоров и государственной регистрации чиновник привлек своего водителя.

Анализ доходов и расходов семьи Алексея Кулебы показал, что законных средств на такую покупку у них не было. Поэтому прокуратура требует взыскать сомнительную недвижимость в доход государства.

"Прокурор обратился в суд с иском о признании необоснованными и взыскании с номинальной владелицы активов, законность происхождения которых вызывает обоснованные сомнения, в доход государства", - заявили в САП.