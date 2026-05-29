За дрони для прикордонників вимагали 1 млн доларів хабаря

17:32 29.05.2026 Пт
Гроші у переможця тендера вимагали власник конкуруючої фірми та посадовець ДПСУ
aimg Валерія Абабіна
За дрони для прикордонників вимагали 1 млн доларів хабаря Фото: Набу викрило схему з хабарем у 1 млн доларів (Getty Images)
НАБУ і САП викрили схему з вимаганням хабара у 1 млн доларів під час закупівлі безпілотників для Державної прикордонної служби. Гроші вимагали від компанії, яка вже виграла тендер на 825 млн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ та Державну прикордонну службу.

За даними слідства, посадовець ДПСУ та власник компанії-виробника безпілотників, яка не виграла тендер, після оголошення результатів зажадали від компанії-переможця тендеру, 1 млн доларів, за "безпроблемне" підписання контракту.

Цю суму вони планували поділити між собою та посадовцями прикордонної служби.

Щоб переконати керівника компанії-переможця заплатити, йому організували розмову з представником Держприкордонслужби.

Той запевняв, що вимога про хабар нібито погоджена з керівництвом відомства.

Власнику компанії-конкурента та посадовцю ДПСУ вже повідомили про підозру в хабарництві.

У Києві НАБУ провело обшуки в кількох підрозділах прикордонної служби.

Що кажуть в ДПСУ

У Держприкордонслужбі заявили, що співпрацюють зі слідством і самі зацікавлені в об'єктивному розслідуванні.

У відомстві наголосили, що сама процедура тендеру була проведена законно: переможцем визнали фірму з найнижчою ціновою пропозицією, а затриманий військовослужбовець не мав можливості впливати на хід торгів.

"У час війни, розв'язаної Росією проти України, коли більша частина всього особового складу ДПСУ перебуває в складі Сил оборони, забезпечення підрозділів усім необхідним є пріоритетом. І ніхто не має ні законного, ні морального права наживатися на засобах для фронту", - заявили в Держприкордонслужбі.

У відомстві додали, що слідству передали всю необхідну інформацію, зокрема й матеріали з переговорних процедур під час тендера.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у серпні 2025 року НАБУ і САП викрили масштабну схему із закупівель дронів та РЕБ за завищеними цінами.

Серед фігурантів - ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай та народний депутат від "Слуги народу" Олексій Кузнєцов, чиє членство у фракції на час розслідування призупинили.

Окремо у квітні 2026 року правоохоронці викрили командира підрозділу ЗСУ, який привласнював і продавав безпілотники з державного проєкту "Армія дронів", а на отримані гроші купував елітні авто.

НАБУ САП ДПСУ Miltech Хабар
