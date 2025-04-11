САП просить суд арештувати екскерівника ДФС Насірова після його спроби мобілізуватися

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури направив до суду клопотання про зміну запобіжного заходу колишньому голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову. Його обвинувачують у зловживанні службовим становищем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу САП.
Як зазначається, прокурор наполягає на зміні запобіжного заходу на більш суворий, а саме тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 75 млн гривень.
Водночас суд відклав засідання до 17 квітня, оскільки сторона захисту не встигла ознайомитись з матеріалами клопотання.
У САП нагадали, що 9 квітня обвинувачений не з’явився до суду, а його захисник подав клопотання про зупинення кримінального провадження у зв’язку з мобілізацією підзахисного.
САП звертає увагу, що ця справа перебуває на фінальному етапі розгляду - судових дебатах, після чого суд повинен винести вирок, проте мобілізація одного з обвинувачених призведе до затягування справи - у підсумку він може уникнути відповідальності.
Нагадаємо, колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова затримали у 2017 році за підозрою в отриманні хабаря в розмірі 722 млн гривень від бізнесмена Олега Бахматюка.
Колишньому чиновнику обрали запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави в розмірі 100 млн гривень. Насіров вийшов із СІЗО під заставу через кілька днів.
У жовтні 2022 року Вищий антикорупційний суд повторно обрав запобіжний захід Насірову у вигляді арешту з можливістю внесення застави в розмірі 523,2 млн гривень.
У травні минулого року Насіров знову вийшов із СІЗО під заставу.
Вже 9 квітня з'явилася інформація, що Роман Насіров почав служити у ЗСУ на стадії судових дебатів. І що він через це не з'явився на суд. Адвокати просили суддю зупинити провадження з цієї причини.
Але такий метод уникнення відповідальності результатів поки що не дав. Уже сьогодні, 10 квітня, ВАКС продовжив Насірову запобіжний захід до 10 червня.
Окрім того, у ЗСУ скасували наказ про мобілізацію Насірова. Було розпочате службове розслідування щодо законності його призову.
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